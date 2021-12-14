Италия

Наставник Ромы прокомментировал победу своей команды над Специей.

В 17-м туре итальянской Серии А Рома уверенно обыграла Специю (2:0).

Главный тренер "волков" Жозе Моуриньо прокомментировал исход поединка, отметив важность реализации стандартных положений.

"Я доволен, что оба гола мы забили после розыгрыша корнеров. Вчера мы около получала тренировали угловые и я рад, что это принесло свои плоды. Мы полностью контролировали ход игры и не оставляли свободных зон сопернику.

После второго забитого мяча стало играть еще легче. К тому же, мне понравились усилия некоторых игроков, в частности Рожера. Он никогда не выключается из игры.

Если бы не травмы и дисквалификации, то мы могли бы побороться за титул в этом сезоне. К сожалению, мы похожи на команду убийц — у нас аномальное количество карточек. К тому же, у футболистов накапливается усталость. Нужно выходить на трансферный рынок в январе", — приводит слова португальского специалиста сайт Джанлуки Ди Марцио.

Следующий матч Рома проведет против Аталанты в субботу, 18 декабря в 16:00.