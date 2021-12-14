Тренер и руководство клуба осталось недовольно матчем с Сассуоло.
Маурицио Сарри, getty images
14 декабря 2021, 12:59
Тренер Лацио Маурицио Сарри отменил тренировку и провел разговор с командой после поражения от Сассуоло в воскресенье, сообщает Calciomercato.
Президент Клаудио Лотито был недоволен поражением со счетом 1:2. Подопечные Сарри выиграли только одну из последних пяти встреч во всех турнирах.
Президент начинает терять терпение по отношению к игрокам, которые изо всех сил пытаются адаптироваться к новой расстановке под руководством Сарри.
Разговор Маурицио Сарри с командой продлился полтора часа. Клаудио Лотито не присутствовал на встрече.
Отметим, что Лацио до перерыва на зимние каникулы сыграет против Дженоа и Венеции.