Италия

Тренер и руководство клуба осталось недовольно матчем с Сассуоло.

Тренер Лацио Маурицио Сарри отменил тренировку и провел разговор с командой после поражения от Сассуоло в воскресенье, сообщает Calciomercato.

Президент Клаудио Лотито был недоволен поражением со счетом 1:2. Подопечные Сарри выиграли только одну из последних пяти встреч во всех турнирах.

Президент начинает терять терпение по отношению к игрокам, которые изо всех сил пытаются адаптироваться к новой расстановке под руководством Сарри.

Разговор Маурицио Сарри с командой продлился полтора часа. Клаудио Лотито не присутствовал на встрече.

Отметим, что Лацио до перерыва на зимние каникулы сыграет против Дженоа и Венеции.