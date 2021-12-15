Италия

Римский коллектив поощрил наставника за успехи на старте сезона.

Начиная от июня уходящего года, Маурицио Сарри является главным тренером римского Лацио, во главе которого уже успел провести 22 матча, одержав при этом десять побед, шесть раз сыграв вничью и семь раз уступив вместе со своей новой командой.

Несмотря на посредственное выступление на внутренней арене, которое на данный момент обеспечивает "орлам" лишь девятую строчку в турнирной таблице с 25 набранными очками в активе, команда сумела продвинуться в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА, где ее будет ожидать противостояние против португальского Порту уже в феврале следующего года.

Это оставляет повод для оптимизма не только среди болельщиков, но и у руководства Лацио, от лица которого на ежегодном итоговом клубном мероприятии выступил президент Клаудио Лотито со следующими словами:

"Я уже дал распоряжение немедленно подготовить все необходимые бумаги для продления контракта с Маурицио Сарри еще на два года", — кратко заключил функционер.

Таким образом, можно констатировать, что 62-летний наставник успешно прошел тестовый период адаптации в новом клубе, и теперь его соглашение, изначально рассчитанное до 2023 года, будет продлено вплоть до конца сезона-2024/25.