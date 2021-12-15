Римский коллектив поощрил наставника за успехи на старте сезона.
Маурицио Сарри и Клаудио Лотито (справа), Getty Images
15 декабря 2021, 10:10
Начиная от июня уходящего года, Маурицио Сарри является главным тренером римского Лацио, во главе которого уже успел провести 22 матча, одержав при этом десять побед, шесть раз сыграв вничью и семь раз уступив вместе со своей новой командой.
Несмотря на посредственное выступление на внутренней арене, которое на данный момент обеспечивает "орлам" лишь девятую строчку в турнирной таблице с 25 набранными очками в активе, команда сумела продвинуться в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА, где ее будет ожидать противостояние против португальского Порту уже в феврале следующего года.
Это оставляет повод для оптимизма не только среди болельщиков, но и у руководства Лацио, от лица которого на ежегодном итоговом клубном мероприятии выступил президент Клаудио Лотито со следующими словами:
"Я уже дал распоряжение немедленно подготовить все необходимые бумаги для продления контракта с Маурицио Сарри еще на два года", — кратко заключил функционер.
Таким образом, можно констатировать, что 62-летний наставник успешно прошел тестовый период адаптации в новом клубе, и теперь его соглашение, изначально рассчитанное до 2023 года, будет продлено вплоть до конца сезона-2024/25.