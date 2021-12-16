Италия

Тиаго Мотта не стал сходу раскрывать все свои козыри в рукаве и идти в бой во всеоружии.

В рамках 1/16 финала Кубка Италии Специю ожидает противостояние против Лечче, выступающего в итальянской Серии Б и являющегося одним из фаворитов на повышение в классе.

Тренерский штаб Тиаго Мотты определился со стартовым составом на данное противостояние, места в котором не нашлось центральному полузащитнику Виктору Коваленко.

25-летний украинец начнет кубковую встречу на скамейке запасных, получив отдых после десяти подряд сыгранных игр за Специю.

Напомним, матч Специя — Лечче состоится сегодня, 16 декабря, в 19:00.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.