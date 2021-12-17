Италия

Полузащитник "грифонов" поделился мыслями после первых недель работы с Андреем Шевченко.

Полузащитник Дженоа Стефано Стураро прокомментировал прогресс команды под руководством Андрея Шевченко, а также поделился мнением о последних матчах команды.

Футболист считает, что команда прогрессирует под руководством украинского специалиста.

"Есть вещи, над которыми мы работаем с первого дня появления Шевченко в команде. Это не происходит в одночасье — нам необходимо время.

В каких-то матчах мы сыграли хорошо, где-то плохо. Дженоа движется в правильном направлении, но впереди нас ждет очень кропотливая работа", — приводит слова Стураро Tuttomercatoweb.

Под руководством Андрея Шевченко Дженоа провела 5 матчей в рамках Серии А, в которых четырежды потерпела поражение, а поединок с Удинезе свела в ничью (0:0).

Кроме того, Дженоа провела один поединок Кубка Италии с Андреем Шевченко во главе, обыграв Салернитану 1:0.

В эти минуты "грифоны" играют против Лацио в рамках 18-го тура чемпионата Италии.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.