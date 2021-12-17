Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В 18 туре итальянской Серии А аутсайдер чемпионата принимал на своем поле действующего чемпиона страны — миланский Интер.

Гости доминировали на протяжении всего поединка и заслуженно обыграли соперника, дважды отметившись в первой половине встречи, а во втором тайме забив три мяча. Счет мог быть крупнее, однако ударам Думфриса и Бареллы в начале второго тайма не хватило точности.

Салернитана - Интер 0:5

Голы: Перишич, 11, Думфрис, 33, Санчес, 51, Мартинес, 77, Гальярдини, 87

Салернитана: Фьорилло — Раньери (Ярошински, 71), Гальоло, Богдан, Дьомбер (Зортеа, 80), Делли Карри — Кулибали, Кастанос (Скьявоне, 61), Оби — Рибери (Гондо, 71), Нванкво (Джурич, 61)

Интер: Ханданович — Бастони (Димарко, 56), де Врей, Д`Амброзио — Перишич (Коларов, 79), Чалханоглу, Брозович (Гальярдини, 71), Барелла (Видаль, 56), Думфрис — Джеко, Санчес (Мартинес, 56)

Предупреждения: Барелла, Дьомбер, Чалханоглу.