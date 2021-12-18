Италия

Неаполитанцы огласили заявку перед игрой.

В рамках 18 тура итальянской Серии А Наполи в гостях встретится с Миланом.

Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти не сможет рассчитывать на нескольких ключевых футболистов в игре в Милане.

Так по разным причинам с командой не полетели Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен, Марио Руи, Калиду Кулибали и Фабиан Руис.

Инсинье еще не оправился от болезни. Осимхен перенес операцию на лице и надеялся вернуться в игру, но врачи запретили ему тренироваться даже в маске. У остальных футболистов повреждения.

Заявка Наполи на матч против Милана: Марфелла, Мерет, Оспина; Ди Лоренцо, Гулам, Хуан Хесус, Малкуит, Ррахмани, Заноли; Ангуисса, Демме, Эльмас, Лоботка, Зелиньски; Лосано, Мертенс, Унас, Петанья, Политано.

Матч Милан — Наполи состоится в воскресенье, 19 декабря. Начнется поединок в 21:45 по киевскому времени.