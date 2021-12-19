Италия

Football.ua представляет анонс матча 18-го тура чемпионата Италии-2021/22.

В одном из матчей 18-го тура итальянской Серии А нас ожидает противостояние между Миланом и Наполи, которое пройдет на стадионе Сан-Сиро.

Милан — Наполи

Воскресенье, 19 декабря, 21:45. Сан-Сиро, Милан. Главный арбитр — Давиде Масса. Прямая трансляция на Megogo.

Встреча двух претендентов на чемпионский титул Италии — всегда отличная вывеска, даже если в число этих претендентов на данном этапе входят не только они, а еще как минимум Интер с Аталантой. Такие противостояния, как Милан против Наполи, принято называть каноничным выражением "матч за шесть очков", с чем именно в этом случае трудно не согласиться.

Хотя если взглянуть на результаты Милана, даже и не скажешь сразу, что это команда, занимающая ныне вторую строчку в таблице Серии А и отстающая от лидирующего Интера на каких-то четыре очка с учетом одного матча в запасе. Тут команде Стефано Пьоли везет (и не только ей), ведь теряют очки регулярно все лидеры итальянского первенства, в то время как единственный Интер с успехом пользуется осечками конкурентов и коллекционирует победы одну за одной.

Наполи же сейчас замыкает четверку лучших чемпионата Италии, но все мы прекрасно помним по-настоящему впечатляющей старт сезона в исполнении коллектива Лучано Спаллетти, в ходе которого ставились клубные рекорды по количеству набранных очков. Наполи, конечно, тогда уверенно возглавлял таблицу и прямо заявлял о своих чемпионских амбициях.

Но стоило Наполи лишиться по лидеру в каждой линии в лице Осимхена, Фабиана Руиса и Калиду Кулибали — неаполитанская сказка превратилась в суровую реальность, что лицезреть можно было и поражение от Эмполи, и ничью с Вероной, и болезненные поражения прямым конкурентам, включая Аталанту и Интер. Те самые "матчи за шесть очков", в которых неаполитанцы не набрали ничего. Изменится ли данная тенденция против Милана? Трудно что-то прогнозировать, ведь идеальным футбольным механизмом не является никто из них, а это значит, что произойти может все что угодно.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Стефано Пьоли. Так, на победу Милана предлагается ставить с коэффициентом 2,31. Ничью эксперты оценили в 3,50, а победу неаполитанской команды — в 3,15.

Не сыграют: Ребич, Кьер, Калабрия, Пеллегри, Леау — Осимхен, Кулибали, Руи, Лоботка

Под вопросом: ... — Инсинье, Руис

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