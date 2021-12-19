Стали известны составы команд в матче чемпионата Италии.
Златана Ибрагимович, getty images
19 декабря 2021, 21:02
В рамках центрального поединка восемнадцатого тура чемпионата Италии Милан примет на своем поле Наполи.
Стефано Пьоли с первых минут встречи выпустит Златана Ибрагимовича.
Милан: Меньян — Флоренци, Томори, Романьоли, Балло-Туре — Тонали, Кессье — Мессиас, Диас, Крунич — Ибрагимович
Запасные: Бакайоко, Салемакерс, Мальдини, Калулу, Миранте, Беннасер, Тэтэрушану, Габбья, Кастильехо, Жиру
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Малькюи — Демме, Замбо-Ангисса — Лосано, Зелински, Эльмас — Петанья
Запасные: Дзаноли, Мерет, Лоботка, Марфелла, Гулам, Унас, Мертенс, Политано
Напомним, что начало матча Милан — Наполи запланировано на 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.