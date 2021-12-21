Италия

Украинский специалист поделился своими мыслями накануне игры с Аталантой.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий поединок 19 тура итальянской Серии А против Аталанты.

"У нас будет правильный настрой на бой с Аталантой. Мы будем играть против одной из сильнейших команд. Гасперини — отличный тренер.



Игра с Лацио после пропущенного гола? Как только появляются трудности, команда теряет уверенность. Мы хорошо начали, контролировали игру, но после ошибок потеряли ясность в игре.

Мы выходим на поле, чтобы побеждать в каждом эпизоде. Мы должны выкладываться на полную, и лишь тогда мы сможем построить свое будущее. Ситуация в таблице не такая плохая. После перерыва начнется второй раунд, и мы должны быть готовы. Но мы должны постараться закончить год, сделав все возможное в предстоящем матче".



"После поражений, безусловно, есть разочарование, но мы должны думать о том, где мы можем улучшиться, и с каким настроем мы выйдем на следующую игру. Даже если мы играем против более сильных соперников, мы должны постараться выложиться на все сто процентов. Наш бой – остаться в Серии А. Это наша Лига чемпионов. Мы должны хорошо действовать против наших прямых конкурентов. На сильных соперников нужно воздействовать психологически и индивидуально – нам не хватает агрессии, особенно в единоборствах.

Дестро? Он восстановится к матчу. Это важно для нас, он хорошо двигается в штрафной и всегда имеет два или три хороших шанса благодаря выбору позиции. Нужно лучше доставлять мяч в штрафную. Я надеюсь, что еще кто-то восстановится, но я также надеюсь не потерять других игроков", — приводит слова Шевченко Calciomercato.

После 18 туров Дженоа набрала 10 очков и находится на 18 месте в турнирной таблице Серии А.

Напомним, матч Дженоа – Аталанта состоится завтра, 21 декабря, в 21:45 по киевскому времени.