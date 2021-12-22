Завершились два поединка чемпионата Италии.
Лацио, Getty Images
22 декабря 2021, 19:55
В рамках 19 тура итальянской Серии А завершились первые два матча игрового дня.
Венеция в домашних стенах уступила Лацио со счетом 1:3.
За хозяев единственным голом отличился Форте в первом тайме. У "орлов" забивали Педро, Ачерби и Луис Альберто.
Венеция — Лацио 1:3
Голы: Форте, 30 — Педро, 3, Ачерби, 48, Альберто, 90+4
Венеция: Ромеро, Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Эбуэхи, Вакка (Бузио, 55), Чрнигой (Тессманн, 67), Ампаду (Сигурдссон, 74), Кийин (Окереке, 55), Форте (Юнсен, 74), Араму.
Лацио: Стракоша, Марушич, Ачерби, Луис Фелипе, Раду (Ладзари, 74), Катальди (Лейва, 67), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 74), Дзакканьи, Педро, Фелипе Андерсон (Андерсон, 80).
Предупреждения: Катальди, Педро, Чрнигой, Башич, Ампаду, Кальдара.
Удаление
: Тессманн.
Сассуоло дома с разгромным счетом уступило Болонье (0:3).
Голы Орсолини, Хики и Сантандера принесли команде Синише Михайловича уверенные три очка.
Сассуоло - Болонья 0:3
Голы: Орсолини, 36, Хики, 44, Сантандер, 90
Сассуоло: Пеголо, Мюльдюр (Толян, 46), Айхан, Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 87), Лопес (Маньянелли, 88), Бога (Распадори, 46), Фраттези, Траоре (Дефрель, 63), Берарди, Скамакка.
Болонья: Скорупски, Медель, Сумаоро, Бонифаци (Бинкс, 80), Хики, Сориано, Сванберг (Виньято, 62), Домингес, Ольсен (де Сильвестри, 72), Арнаутович (Сантандер, 72), Орсолини (Барроу, 62).
Предупреждения: Сванберг, Домингес, Сантандер, Маньянелли.