Италия

Нападающий Вероны подвел итоги уходящего года.

Нападающий Вероны Джованни Симеоне поделился мыслями о своем выступлении в календарном 2020 году, а также рассказал о своих планах на будущее.

Аргентинец считает, что он далек от своей идеальной формы.

"Я чувствую, что не достиг своего максимума и могу гораздо лучше играть за Верону. Мне нравится моя нынешняя команда и я не думаю, что должен покинуть Верону в ближайший год.

Тудор? Он умеет находить правильные слова в нужный момент. Никто не требует от нас класть пачками голы на тренировках — главное, чтобы они были в официальных матчах.

Можете называть меня Чолито. Раньше меня это раздражало, ведь это было словно "маленький Диего", но сейчас Чолито — это Джованни, а не "маленький сын Диего", — приводит слова Симеоне Sky Italia.

В текущем сезоне футболист сыграл 20 матчей за Верону во всех турнирах, забив при этом 12 мячей, а также сумев отличиться тремя результативными передачами.