Италия

За юного форварда уже сейчас дают неплохие деньги.

22-летний нападающий итальянского Сассуоло Джанлука Скамакка в текущем сезоне привлек к себе внимание со стороны других клубов сравнительно высокой результативностью в условиях небольшого количества игрового времени.

За 19 матчей (912 минут), которые футболист провел на футбольном поле, он отличился шестью забитыми мячами, что не осталось незамеченным скаутами других клубов.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, на молодого футболиста уже выходили представители миланского Интера, туринского Ювентуса, Фиорентины и лондонского Арсенала.

Однако, позиция "нероверди" на данный момент является однозначной — Сассуоло хочет сохранить воспитанника римской школы футбола в своем составе, как минимум, до наступления летнего трансферного окна.