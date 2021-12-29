Италия

Жозе просит боссов клуба приобрести игрока.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо хочет видеть в команде полузащитника Лиона Бруну Гимарайнш.

Специалист обратился к боссам "волков" с просьбой приобрести 24-летнего бразильца.

Руководство Ромы предложило Лиону 30 миллионов евро за полузащитника, однако французский клуб требует 45 миллионов.

Действующий контракт Гимарайнша с Лионом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету 17 матчей, в которых он отдал два ассиста.

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