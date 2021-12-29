Римский клуб подписал новые соглашения с футболистами.
Эбрима Дарбо, Getty Images
29 декабря 2021, 18:55
Римская Рома на своем официальном сайте объявила о продлении контрактов с тремя футболистами.
Подписи под новыми соглашениями поставили полузащитники Эдоардо Бове, Эбрима Дарбо и Никола Залевски.
Бове и Залевски останутся в римском клубе до лета 2025 года, а Дарбо продлил контракт до лета 2026 года.
Отметим, что все футболисты дебютировал за Рому в 2021 году. Ожидается, что они будут получать игровую практику, так как Жозе Моуриньо на них рассчитывает.