Италия

Римский клуб подписал новые соглашения с футболистами.

Римская Рома на своем официальном сайте объявила о продлении контрактов с тремя футболистами.

Подписи под новыми соглашениями поставили полузащитники Эдоардо Бове, Эбрима Дарбо и Никола Залевски.

Бове и Залевски останутся в римском клубе до лета 2025 года, а Дарбо продлил контракт до лета 2026 года.

Отметим, что все футболисты дебютировал за Рому в 2021 году. Ожидается, что они будут получать игровую практику, так как Жозе Моуриньо на них рассчитывает.