Федерация футбола отвечает, что пока все идет по плану.
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01 января 2022, 14:45
Учитывая, что и в составе Интера, и в составе Ювентуса не все в порядке из-за случаев заболевания COVID-19, будущие соискатели Суперкубка Италии обратились к руководству Серии А (поединок проводится под ее патронатом) и федерации футбола с предложением перенести матч — сообщает Football Italia.
Однако футбольные чиновники пока не пошли навстречу клубам.
В ответе официальных лиц говорится, что Лига и Федерация держат ситуацию под контролем, но пока не видит необходимости менять календарь.
Матч Интер — Ювентус запланирован на 12 января.