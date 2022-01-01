Италия

Федерация футбола отвечает, что пока все идет по плану.

Учитывая, что и в составе Интера, и в составе Ювентуса не все в порядке из-за случаев заболевания COVID-19, будущие соискатели Суперкубка Италии обратились к руководству Серии А (поединок проводится под ее патронатом) и федерации футбола с предложением перенести матч — сообщает Football Italia.

Однако футбольные чиновники пока не пошли навстречу клубам.

В ответе официальных лиц говорится, что Лига и Федерация держат ситуацию под контролем, но пока не видит необходимости менять календарь.

Матч Интер — Ювентус запланирован на 12 января.