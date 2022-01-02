Италия

Итальянский футболист увеличил количество игрового времени под руководством Аллегри.

Нападающий туринского Ювентуса Федерико Бернардески находится на распутье решений о своем будущем в стане "зебр", так как его контрактное соглашение завершается уже следующим летом, а результативность в текущем сезоне не позволяет клубу с уверенностью говорить о новом контракте для подопечного.

Однако, в зимнее трансферное окно 27-летний исполнитель получил право инициировать переговоры о трансфере с другими клубами, поэтому "бьянконери" решили пригласить его в ближайшие несколько на встречу, на которой стороны обменяются своим виденьем ситуации вокруг нового соглашения.

После возвращения Массимилиано Аллегри на пост главного тренера туринского коллектива, Бернардески начал куда более часто появляться на футбольном поле, сыграв в текущем сезоне уже 19 матчей (1211 минут) во всех турнирах, а также забив один гол и отдав шесть голевых передач.

На данный момент, Федерико получает 4,2 млн евро в год (с учетом налогов), однако Ювентус не особо приветствует возможность изменения данной суммы в сторону увеличения.