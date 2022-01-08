Италия

Наставник Лацио высказался накануне предстоящего матча Серии А.

В рамках 21 тура итальянской Серии А Лацио предстоит встретиться с действующим чемпионом страны Интером.

Главный тренер "орлов" Маурицио Сарри высказался накануне встречи, отметив важность присутствия болельщиков на трибунах.

"Коронавирус касается не только футбола, но и любой другой сферы жизни человечества. Конечно, мы должны противостоять ему и полностью поддерживаю меры предосторожности. Тем не менее, я надеюсь, что до закрытия трибун не дойдет — это отбивает желание выходить на поле.

Что касается матча с Интером, то мы ожидаем тяжелой игры и я надеюсь увидеть 11 мужчин на поле в футболках Лацио. Соперник движется по турнирной дистанции с выдающимися показателями, но и мы не собираемся довольствоваться тем, что имеем.

Эмполи? Я не думаю, что была недооценка соперника. У нас есть проблемы в обороне и проблемы в созидании, но мы работаем над этим. Первый пропущенный гол — чистая случайность. Мы продолжаем работать над оборонительной игрок команды на тренировках", — приводит слова специалиста сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, поединок Интер — Лацио состоится в воскресение, 9 января в 21:45 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.