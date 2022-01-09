Италия

Football.ua представляет анонс матча 21-го тура чемпионата Италии-2021/22.

В поединке в рамках 21-го тура итальянской Серии A нас ожидает противостояние между миланским Интером и римским Лацио, которое пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Интер — Лацио

Воскресенье, 9 января, 21:45. Джузеппе Меацца, Милан. Главный арбитр — Лука Пайретто (Турин, Италия). Прямая трансляция на Megogo.

Миланский Интер комфортно расположился на вершине турнирной таблицы перед завершением 2021 года, однако открывать новую страницу своего календаря он будет с обещающего стать непростым противостояния против римского Лацио на своем поле. Уже можно утверждать, что Симоне Индзаги хорошо прочувствовал команду, так как "змеям" удалось выйти на победную серию, которая тянется уже семь матчей чемпионата кряду. При этом, "нерадзурри" не пропускают уже шесть поединков подряд, что также можно считать большим достижением.

Однако, у Интера уже есть одно поражение в текущем розыгрыше Серии A. Его автор — римский Лацио, который оставил за собой поединок на Стадио Олимпико в середине октября прошлого года (3:1). Коллектив Маурицио Сарри в том отрезке сезона только начинал отходить от неудачной серии из четырех матчей без побед, а к предстоящей дуэли подходит в условиях некой неопределенности. В трех последних матчах 2021 года "орлы" неизменно забивали по три мяча, но в случае с Эмполи этого хватило только для ничейного исхода (3:3). Радует лишь тот факт, что COVID-19, пока что, не атаковал основные обоймы обеих команд, поэтому итальянские наставники будут иметь возможность выставить сильнейшие составы.

По версии букмекеров, фаворита в предстоящем противостоянии определить не так уж и просто. Так, на победу Интера предлагается коэффициент 1,40, тогда как потенциальный успех Лацио оценивается показателем 7,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,20.

Не сыграют: Чалханоглу, Сатриано, Кордас — Ачерби, Акпа-Акпро.

Под вопросом: ... — Адеканье, Ромеро.

Результаты последних очных встреч Серии А

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