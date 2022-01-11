Италия

Именитый португальский вингер может вернуться в Серию А.

Крайний полузащитник Луиш Нани находится в поисках нового клуба после того, как его контракт с Орландо Сити из МЛС подошел к своему завершению.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, представители 35-летнего португальца предложили услуги своего клиента сразу двум клубам итальянской Серии А.

По информации источника, речь идет о Болонье, а также Дженоа, которую возглавляет украинский специалист Андрей Шевченко.

В прошлом сезоне Луиш Нани провел за Орландо Сити 30 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 10 голов и отдать 7 результативных передач.

Напомним, что ранее португальский вингер уже имел опыт выступлений в чемпионате Италии, где он с 2017 по 2018 выступал на правах аренды за римский Лацио (25 матчей, 3 гола, 3 ассиста).