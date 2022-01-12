Футболист в этом сезоне отыгрывает ключевую роль в составе своей команды.
Бремер, Getty Images
12 января 2022, 11:02
Бразильский центральный защитник Торино Бремер уже третий сезон кряду отыгрывает ключевую роль в составе "быков", перейдя в клуб летом 2018 года. Как итог, его выступления не остались в стороне от внимания клубов из других чемпионатов.
В частности, Ньюкасл был одним из представителей английской Премьер-лиги, которые были заинтересованы в приобретении 24-летнего футболиста.
Однако, Торино совершенно не спешит расставаться с исполнителем, который имеет ключевое значение для построения команды на футбольном поле.
Даже 30 млн евро, которые были предложены "сороками", не заставили их поменять свое мнение, как сообщает итальянский журналист Руди Галетти.
В текущем сезоне Бремер сыграл в 19 матчах, забив два гола и отдав одну голевую передачу.