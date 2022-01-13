Италия

Football.ua представляет анонс матча 1/8 финала Кубка Италии.

В поединке в рамках 1/8 финала Кубка Италии нас ожидает противостяние Милана и Дженоа, которое пройдет на стадионе Сан Сиро.

Милан — Дженоа

Четверг, 13 января, 22:00. Сан Сиро, Милан. Главный арбитр — Джанлука Орельяно (Болонья, Италия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и медиаплатформе Oll.tv.

Украинский наставник Андрей Шевченко досрочно завершает тренерскую карьеру во главе генуэзской Дженоа — таким был основной посыл итальянской прессы после очередного поражения "грифонов" на внутренней арене, которое пришлось на матч против Специи (0:1). Очевидно, что уступать прямому конкуренту в турнирной таблице в ситуации, когда за плечами осталась одна лишь Салернитана, было нельзя, однако команда из Генуи допустила ошибку, в результате чего усложнила себе и без того непростую задачу. Однако, решение руководства команды снимать наставника прямо посреди зимнего трансферного окна все равно выглядит достаточно странным.

Если мерилом успеха работы штаба Шевченко будет результат кубковой игры против Милана, то для украинца уготовлены плохие прогнозы на продолжение работы в Дженоа. Так или иначе, но "россонери" сейчас — это совершенно другая, более качественная, лига, по сравнению с "россоблу". Коллектив Стефано Пьоли все еще отстает от миланского Интера в чемпионской гонке на одно очко, однако Милан все равно продолжают мысленно списывать со счетов, когда говорят о возможном скудетто не фанаты этого клуба. С одной стороны, такие мыли вполне объяснимы, так как стабильности коллективу явно не хватает. С другой, даже нестабильный и ослабленный кадровыми потерями Милан должен проходить Дженоа в Кубке, который для него будет еще одним шансом зацепиться за трофей в текущем сезоне.

По версии букмекеров, фаворита в предстоящем противостоянии определить не так уж и просто. Так, на победу Милана предлагается коэффициент 1,28, тогда как потенциальный успех Дженоа оценивается показателем 11,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,80.

Не сыграют: Калабрия, Ибрагимович, Беннасер, Кьер, Балло-Туре, Кессье — Камбиасо, Эрнани, Каллон.

Под вопросом: Плиццари, Романьоли, Пеллегри, Кастильехо — Кришито, Серпе, Максимович.

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