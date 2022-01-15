Италия

Подопечные Юрича сумели переломить ход поединка.

В рамках 22-го тура итальянской Серии А Сампдория принимала на своем поле Торино.

"Моряки" первыми открыли счет в матче — Капуто воспользовался передачей Габбьядини и из пределов штрафной поразил ворота. Тем не менее, спустя всего 9 минут Синго восстановил паритет, замкнув подачу с фланга.

Исход противостояния решил Деннис Прат, который забил в похожем с Синго стиле.

Сампдория - Торино 1:2

Голы: Капуто, 18 — Синго, 27, Прат, 67

Сампдория: Фальконе — Ауджелло (Мурру, 88), Дрэгушин, Феррари (Конти, 78), Берешиньски — Аскильдсен (Чьерво, 78), Ринкон, Торсбю, Габбьядини (Торрегросса, 88), Кандрева — Капуто (Квальярелла, 78)

Торино: Милинкович-Савич — Родригес, Бремер, Зима — Войвода, Брекало (Дзадза, 83), Прат (Побега, 90+2), Мандрагора, Лукич, Синго — Санабрия (Пьяца, 83)

Предупреждения: Лукич, Бремер.