Италия

Туринцы набрали три очка в домашней встрече.

Ювентус в рамках поединка двадцать второго тура чемпионата Италии принимал на своем поле Удинезе и добился победы.

Дибала открыл счет в середине первой половины игры, а уже во втором тайме Маккенни снял все вопросы о победителе.

Ювентус — Удинезе 2:0

Голы: Дибала, 19, Маккенни, 79

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Ругани, де Лигт, Пеллегрини (Де Шильо, 57) - Кулусевски (Бернардески, 46), Маккенни, Бентанкур (Рабьо, 82), Артур (Локателли, 46) - Дибала, Кин (Мората, 64).

Удинезе: Паделли — Соппи (Саксесс, 81), Нюйтинк, Зегелар, Перес, Удоджи — Арслан (Самарджич, 85), Уолас (Яяло, 81), Макенго — Деулофеу (Пуссетто, 66), Бету.

Предупреждения: Артур — Соппи, Чоффи, Зегелар