Туринцы набрали три очка в домашней встрече.
Ювентус - Удинезе, getty images
15 января 2022, 23:40
Ювентус в рамках поединка двадцать второго тура чемпионата Италии принимал на своем поле Удинезе и добился победы.
Дибала открыл счет в середине первой половины игры, а уже во втором тайме Маккенни снял все вопросы о победителе.
Ювентус — Удинезе 2:0
Голы: Дибала, 19, Маккенни, 79
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Ругани, де Лигт, Пеллегрини (Де Шильо, 57) - Кулусевски (Бернардески, 46), Маккенни, Бентанкур (Рабьо, 82), Артур (Локателли, 46) - Дибала, Кин (Мората, 64).
Удинезе: Паделли — Соппи (Саксесс, 81), Нюйтинк, Зегелар, Перес, Удоджи — Арслан (Самарджич, 85), Уолас (Яяло, 81), Макенго — Деулофеу (Пуссетто, 66), Бету.
Предупреждения: Артур — Соппи, Чоффи, Зегелар