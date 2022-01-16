Италия

На форварда Ливерпуля будет спрос на трансферном рынке следующим летом.

Действующий контракт нападающего английского Ливерпуля Дивока Ориги подходит к завершению уже следующим летом, и уже точно известно, что футболист не станет продлевать отношения с "красными".

Однако, главный тренер команды Юрген Клопп попросил 26-летнего бельгийца не спешить с уходом из коллектива во время зимнего трансферного окна, так как игрок нужен немецкому наставнику для выполнения поставленных задач на сезон.

Несмотря на то, что Ориги ответил согласием на просьбу своего главного тренера, это не мешает ему уже сейчас готовить почву для будущего перехода в другой клуб в качестве свободного агента.

В частности, как сообщает итальянский журналист Николо Скира, представители Дивока предложили услуги своего клиента миланскому Интеру.

Отметим, что в текущем сезоне бельгиец принял участие в 10 матчах своей команды, забив пять голов и отдав две результативные передачи.