Италия

Голкипер Сассуоло может уверенно выходить в абсолютные лидеры уже в следующем туре.

В рамках 22-го тура итальянской Серии А Сассуоло на принимает Верону, с которой ведет борьбу за места у экватора турнирной таблицы.

Помимо важности для положения команд в табеле о рангах, данный поединок носит особенный характер и для вратаря "нероверди" Андреа Консильи.

34-летний итальянский голкипер вышел на поле в поединке национального первенства в 424 раз в своей профессиональной карьере, что позволило ему настигнуть Паоло Каннаваро, младшего брата Фабио Каннаваро, по числу матчей в Серии А среди футболистов, которые ни разу не играли в составе национальных сборных.

Таким образом, уже в следующем матче против Торино Консильи сможет побить данный рекорд, став единоличным лидером.

В десятке лучших также присутствуют Франческо Антониоли (418), Луиджи Армано (401), Фабрицио Феррон (396), Симоне Вергассола (390), Джузеппе Брусколотти (387), Фаусто Пари (386), Алессандро Лукарелли (386).

Отметим, что матч Сассуоло — Верона находится в самом разгаре, а по состоянию на 40 минуту ни одной из команд не удалось открыть счет.