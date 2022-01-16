Встреча команд в итальянском первенстве завершилась ничьей.
Венеция – Эмполи, Getty Images
16 января 2022, 17:54
Матч между Венецией и Эмполи в рамках 22-го тура итальянской Серии А завершилась ничьей со счетом 1:1.
"Синие" вышли вперед в середине первого тайма благодаря голу Шимона Журковски, но хозяева сравняли счет на 73-й минуте благодаря усилиям Давид Окереке, отметившегося с передачи Нани.
Венеция – Эмполи 1:1
Голы: Окереке, 73 – Журковски, 26.
Венеция: Ледзерини – Ампаду, Кальдара, Чеккарони, Молинаро (Нани, 72) – Чрнигой, Тессманн (Вакка, 34), Кюизанс – Араму (Бузио), Кийин (Окереке, 35) – Анри.
Эмполи: Викарио – Стоянович, Исмайли, Тонелли, Фьямоцци – Риччи, Хендерсон, Бандинелли (Штулац, 84) – Журковски (Аслани, 79) – Байрами (Кутроне, 84), Пинамонти.
Предупреждения: Кюизанс, Окереке, Чрнигой – Байрами, Хендерсон, Исмайли, Фьямоцци, Бандинелли.