Италия

Состоялись очередные поединки 22 тура итальянской Серии А.

Завершились два сегодняшних поединка в рамках 22 тура итальянской Серии А, в одном из которых был зафиксирован неожиданный результат.

В первой игре Милан на своем поле сенсационно уступил приехавшей в гости Специи со счетом 1:2. Счет в матче мог быть открыт на 45 минуте, но Тео Эрнандес не смог реализовать глупо привезенный пенальти от Специи, пробив мимо ворот. Но спустя минуту Рафаэль Леау воспользовался ошибкой в обороне гостей и спокойно перекинул вышедшего из ворот вратаря.

На 64 минуте гости сравняли счет усилиями Кевина Агудело, который лишь шесть минут назад появился на поле, выйдя на замену. На 79 минуте на поле появился украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко, который заменил Джулио Маджоре. И на шестой компенсированной минуте Агудело протолкнул мяч на Коваленко, который в касание прострелил в штрафную, где Эммануэль Гьяси принял мяч и спокойно переправил его в ворота, принеся победу своей команды.

После 22 игр Милан набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А и не смог опередить Интер, у которого на один балл больше. У Специи 22 балла и 14 строчка.

Милан — Специя 1:2

Голы: Леау, 45+1 — Агудело, 64, Гьяси, 90+6.

Милан: Меньян — Флоренци, Калулу, Габбья (Калабрия, 70), Эрнандес — Крунич, Бакайоко — Салемакерс (Мессиас, 57), Диас (Жиру, 70), Леау (Ребич, 84) — Ибрагимович.

Специя: Проведель — Амиан, Эрлич, Николау, Реца (Феррер, 77) — Маджоре (Коваленко, 79), Кивьор, Бастони — Верде, Гьяси, Манай (Агудело, 58).

Предупреждения: Калулу, Габбья — Гьяси, Кивьор, Проведель, Маджоре.

На 45 минуте Тео Эрнандес (Милан) не реализовал пенальти (мимо).

Во второй игре Наполи в гостях уверенно разобрался с Болоньей, забив два безответных мяча. Авторами голов стал Ирвинг Лосано, который оформил дубль.

После 22 игр Наполи набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А, а у Болоньи 27 баллов и 13 строчка.

Болонья — Наполи 0:2

Голы: Лосано, 20, 47.

Болонья: Скорупски — Сумаоро, Бинкс, Теате — Де Сильвестри — Сориано (Виньято, 67), Сванберг, Виола (Домингес, 52), Хики (Пюйхтия, 72) — Арнаутович (Фальчинелли, 52), Сансоне (Сков Ольсен, 52).

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Ррахмани, Жуан Жезус, Мариу Руи — Руис (Гулам, 86), Лоботка — Эльмас (Петанья, 86), Зьелински (Демме, 80), Лосано (Политано, 71) — Мертенс (Осимхен, 71).

Предупреждения: Сумаоро, Теате, Бинкс — Зьелински.