Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 23 тура итальянской Серии А Верона в домашних стенах с минимальным преимуществом переиграла Болонью со счетом 2:1.

Гости сумели забить первыми. Сориано выдал отличную передачу на Орсолини, который переиграл стража ворот хозяев.

Но Верона сумела отыграться под конец тайма. Капрари получил мяч от Лазовича и точно пробил по воротам Скорупски, оставив того не у дел.

Когда казалось, что матч завершится со счетом 1:1, свое слово взял Калинич. Хорват на 85 минуте головой переправил мяч в ворота.

Верона - Болонья 2:1

Голы: Капрари, 38, Калинич, 85 - Орсолини, 14

Верона: Монтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер, Казале, Лазович (Депаоли, 86), Велозу (Тамез, 63), Барак, Илич (Калинич, 74), Капрари (Бесса, 86), Симеоне (Лазанья, 63).

Болонья: Скорупски, Хики (Фальчинелли, 86), Медель, Бонифаци, Бинкс, Теате (Аннан, 66), Сориано, Сванберг, Домингес (Виньято, 66), Сансоне, Орсолини (Арнаутович, 78).

Предупреждения: Скорупски (27), Симеоне (43), Бинкс (45), Сансоне (49), Гюнтер (60), Хики (73)