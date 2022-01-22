Италия

Американский фулбек отправится за игровой практикой в Кортрейк.

Крайний защитник Ромы Брайан Рейнолдс в зимнее трансферное окно отправится за игровой практикой в другой клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 20-летний фулбек сборной США отправится в Бельгию, где присоединится на правах арендного соглашения к Кортрейку.

Стороны согласовали личные условия пять дней назад – бельгийский клуб полностью покроет зарплату американца до июня.

В текущем сезоне Брайан Рейнолдс сыграл за Рому три неполных матча, проведя на поле в общей сложности 91 минуту.

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