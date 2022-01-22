Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 23 тура итальянской Серии А миланский Интер переиграл Венецию (2:1).

Венеция сумела выйти вперед уже на 19 минуте поединка. Ампаду прострелил в штрафную площадь, где защитники Интера оставили Анри совсем одного. Тот не растерялся и сильно пробил по воротам Хандановича и попал точно в цель.

Но на 40 минуте пришло время Ладзерини вытаскивать мяч со своих ворот. Николо Бареллла получил мяч у штрафной пробил мощно в правый угол ворот гостей — 1:1. Но на 90 минуте Интер все же вірвал победу усилиями Эдина Джеко.

Интер - Венеция 2:1

Голы: Барелла, 40, Джеко, 90 — Анри, 19

Интер – Ханданович, Дармиан (Думфрис, 73), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 46), Перишич, Брозович (Весино, 82), Чалханоглу, Барелла (Видаль, 72), Джеко, Мартинес (Санчес, 73).

Венеция – Ледзерини, Модоло, Кальдара, Чеккарони, Улльманн, Ампаду, Вакка (Фьордилино, 25), Кюизанс (Перец, 66), Тессманн (Кийин, 66), Анри (Нани, 82), Окереке (Сигурдссон, 82).

Предупреждения: Барелла (25), Бастони (27), Ледзерини (40), Модоло (45), Кийин (68), Кальдара (79), де Врей (80).