Италия

Стали известны составы команд на поединок чемпионата Италии.

В рамках 23 тура итальянской Серии А Лацио дома сыграет против Аталанты.

Главные тренеры команд Маурицио Сарри и Джан Пьеро Гасперини определились со стартовыми составами на поединок.

Лацио: Стракоша — Хюсай, Филипе, Патрик, Марушич — Милинкович-Савич, Лейва, Альберто — Андерсон, Дзакканьи — Иммобиле.

Запасные: Рейна, Адамонис, Бертини, Вавро, Лаццари, Моро, Мурики, Хони, Флориани, Ромеро.

Аталанта: Муссо — Паломино, Демираль, Джимсити, Песселья, Дзаппакоста — Скальвини, Фройлер, Миранчук, Пессина — Пикколи.

Запасные: Спортьелло, Росси, Панада, Толой, Оливьери, Мехле, Сидибе, Джиоване, Де Нипоти.

Поединок Лацио — Аталанта состоится 22 января в Риме и начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния.