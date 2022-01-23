Италия

Football.ua представляет анонс матча 23-го тура чемпионата Италии-2021/22.

В одном из матчей 23-го тура итальянской Серии А нас ожидает противостояние между Миланом и Ювентусом, которое пройдет на стадионе Сан-Сиро.

Милан — Ювентус

Воскресенье, 23 января, 21:45. Сан-Сиро, Милан. Главный арбитр — Даниэле Орсато. Прямая трансляция на сервисе Megogo.

Казалось, что Милан вот-вот настигнет лидирующий Интер в турнирной таблице Серии А, однако последнее сенсационное поражение "россонери" от Специи вновь увеличило преимущество "нерадзурри" до пяти очков.

Оставим судейские моменты в стороне, ведь уже ничего не изменишь, как и не отменишь факта победы Специи. Теперь подопечным Стефано Пьоли нужно думать только о предстоящей встрече с Ювентусом, при этом имея ряд кадровых проблем. Во-первых, отсутствие в команде Франка Янника Кессье, который ныне находится со своей сборной на Кубке африканских наций, стало серьезной потерей для "россонери" в центре поля. Во-вторых, травмы Томори и Кьера добавили тренерскому штабу Милана головной боли в вопросе того, кого теперь задействовать в центре обороны. Наверное, именно это сейчас является главной проблемой для миланского клуба, которая в перспективе может дорого обойтись команде в плане борьбы за высшие места в чемпионате.

К Ювентусу уже второй сезон подряд появляется целый ряд вопросов, ведь многие болельщики уже привыкли к гегемонии туринского клуба на внутренней арене, а сейчас мы наблюдаем нестабильную команду, которая нуждается в перестройке и продаже целого ряда исполнителей.

Макс Аллегри сейчас отчаянно пытается помочь Ювентусу выбраться из этого кризиса, и, стоит признать, в последнее время "старая синьора" редко разочаровывала своих болельщиков в плане результатов. Мало того, что Ювентус практически без потерь очков, но с потерянным Суперкубком Италии, справился с непростым календарем, так еще и нельзя игнорировать тот факт, что последнее поражение туринцев в Серии А пришлось аж на конец ноября прошлого года. Да, над игровыми моментами команде Аллегри еще есть над чем работать, но даже с этим "старая синьора" способна как минимум завершать сезон в топ-4.

По версии букмекеров, фаворита предстоящего противостояния определить непросто. Так, на победу Милана предлагается коэффициент 2,70, тогда как потенциальный успех Ювентуса оценивается показателем 2,94. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,29.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Пеллегри, Томори, Балло-Туре, Кессье, Кьер — Бонуччи

Под вопросом: ... — ...

Результаты последних очных встреч Серии А

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