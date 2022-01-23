Италия

Команда Жозе Моуриньо добыла непростую победу.

В матче 23 тура итальянской Серии А римская Рома на выезде добыла победу над Эмполи.

Несмотря на то, что Эмполи очень непростой соперник, римляне выдали фантастический первый тайм. В воротах Викарио побывало четыре гола.

На 24 минуте счет открыл Абрахам, следом забил Манчини. На 35 Оливейра сделал счет 3:0, а Дзаньоло — 4:0.

Эмполи во втором тайме начал играть активнее. Пинамонти, который уже не раз спасал команду, забил на 55 минуте. На 72 еще один мяч был отыгран усилиями Байрами.

Эмполи — Рома 2:4

Голы: Пинамонти, 55, Байрами 72 — Абрахам, 24, Манчини, 33, Оливейра, 35, Дзаньоло, 37

Эмполи – Викарио, Фьямоцци, Тонелли, Исмайли, Маркицца (Вити, 42), Хендерсон (Кутроне, 81), Бандинелли (Бенасси, 81), Байрами, Журковски, Риччи, Пинамонти.

Рома – Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Мэйтленд-Найлз (Винья, 60), Мхитарян (Верету, 75), Сержиу Оливейра, Кристанте, Дзаньоло (Афена-Гьян, 79), Абрахам.

Предупреждения: Манчини (52), Тонелли (63), Бенасси (83), Кристанте (85).