Италия

Рослый нападающий в свои 17 лет уже сыграл почти 20 матчей за основную команду.

Итальянский Милан выходил на зимний трансферный рынок в поисках футболиста для качественной ротации на позиции центрального нападающего, однако интерес "россонери" к перспективному форварду сербской Црвены Звезды Марко Лазетичу скорее лежит в поле долгосрочного строительства команды.

17-летний футболист уже успел сыграть 17 матчей в составе основной команды в текущем сезоне, попутно привлекая к себе внимание европейских топ-клубов удачными выступлениями на старте Юношеской лиги УЕФА, где он уже в первом матче против Сент-Патрикса оформил два забитых мяча.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Ципетич обойдется Милану в 5 млн евро, а Црвена Звезда затем получит процент от суммы последующей продажи футболиста.

Ожидается, что сделка будет заключена уже на этой неделе.

В текущем сезоне сербский форвард провел 21 матч, забив 7 голов.