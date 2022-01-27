Защитник Аталанты перебрался в стан чемпионов Италии.
робин госенс, getty images
27 января 2022, 21:53
Защитник Аталанты Робин Госенс официально перебрался в стан чемпионов Италии миланский Интер.
Контракт подписан на правах аренды до конца этого сезона с обязательством выкупа за 25 млн евро при наступлении определенных условия, гласит официальный сайт "змей".
Отметим, что конкретики относительно этих условий на данный момент нет.
В текущем сезоне Госенс сыграл 8 матчей за Аталанту во всех турнирах, дважды забив в ворота соперников, а также отдав одну голевую передачу.