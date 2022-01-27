Италия

Защитник Аталанты перебрался в стан чемпионов Италии.

Защитник Аталанты Робин Госенс официально перебрался в стан чемпионов Италии миланский Интер.

Контракт подписан на правах аренды до конца этого сезона с обязательством выкупа за 25 млн евро при наступлении определенных условия, гласит официальный сайт "змей".

Отметим, что конкретики относительно этих условий на данный момент нет.

В текущем сезоне Госенс сыграл 8 матчей за Аталанту во всех турнирах, дважды забив в ворота соперников, а также отдав одну голевую передачу.