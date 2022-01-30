Италия

Макс Аллегри установил запрет на уход бразильского хавбека.

Центральный полузащитник Ювентуса Артур Мело продолжит выступать за туринский клуб как минимум до конца текущего сезона.

Как сообщает журналист Николо Скира, главный тренер "старой синьоры" Макс Аллегри определил 25-летнего бразильца в качестве "неприкосновенного" игрока и недоступного для трансфера в январе.

Таким образом, Артур не покинет Ювентус до закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее бразильского хавбека активно связывали с лондонским Арсеналом — "канониры" активно работали над его подписанием на правах арендного соглашения, однако эти попытки не увенчались успехом, несмотря на желание самого игрока отправиться на Эмирейтс.

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