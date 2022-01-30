Макс Аллегри установил запрет на уход бразильского хавбека.
Артур Мело, Getty Images
30 января 2022, 20:20
Центральный полузащитник Ювентуса Артур Мело продолжит выступать за туринский клуб как минимум до конца текущего сезона.
Как сообщает журналист Николо Скира, главный тренер "старой синьоры" Макс Аллегри определил 25-летнего бразильца в качестве "неприкосновенного" игрока и недоступного для трансфера в январе.
Таким образом, Артур не покинет Ювентус до закрытия зимнего трансферного окна.
Ранее бразильского хавбека активно связывали с лондонским Арсеналом — "канониры" активно работали над его подписанием на правах арендного соглашения, однако эти попытки не увенчались успехом, несмотря на желание самого игрока отправиться на Эмирейтс.
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