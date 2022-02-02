Италия

Football.ua разобрал детали перехода Душана Влаховича из Фиорентины в Ювентус.

Переходы игроков из Фиорентины в Ювентус уже никого не удивляют. Как-то отдаленно, и в то же время очень близко, данное явление похоже на немецкий кейс "Боруссия Дортмунд-Бавария". С одной оговоркой — Фиорентина давным-давно не конкурировала с Юве даже в самых влажных снах. По крайней мере, до этого сезона, ибо сейчас "фиалкам" до "зебр" 6 пунктов и игра в запасе в голове.

Трансферы Федерико Бернардески (летом 2017-го) и Федерико Кьезы (в октябре 2020-го, изначально в аренду с правом выкупа), конечно, также вызывали много критики, ненависти и даже угроз семьям футболистов. Оба воспитанника местной Академии уже в молодые годы успели стать лидерами Виолы и любимцами прекрасной Флоренции. Фиорентина за каждого из них заполучила по 40 миллионов евро, что для клуба, не выступающего в еврокубках, априори солидно.

Но именно трансфер Влаховича, ставший самым дорогим в минувшее трансферное окно, больше всего напомнил футбольному миру наболевший переход Роберто Баджо. В 1990-м году 23-летний форвард "фиалок" своим переходом из Флоренции в Турин за рекордные 25 миллионов лир, по мнению многих, породил ненависть между фанатами клубов, которая не прерывается уже больше 30-ти лет. Да, на деле острая неприязнь появилась как минимум в сезоне 1981/1982, когда "фиалки" проиграли Юве Скудетто в 1 пункт, но новый глоток она получила именно в 1990-м.

История Влаховича, в день трансфера отметившего 22-летие, действительно многим похожа на историю Баджо. Восходящая звезда, статус лидера уже в юные годы, любимчик публики, непрекращающиеся голы, и тут — 75 миллионов евро на руки фиалкам и Ювентус потирает руки. Более того: Юве появляется словно гром среди ясного неба, в котором на этот раз витали ещё Арсенал и Атлетико, а где-то там говорили про Реал. Но про "сливочных" пишут в контексте каждого футболиста, который идет к статусу мирового игрока, поэтому оставим их за скобками.

"Еще один маленький человек без яиц, без чести и без уважения к клубу, который присоединяется к команде себе подобных личностей без идентичности. Еще один человек, который ранее заявлял о любви к фанатам Фиорентины, делает то же самое, что и его предшественники — переходит к нашим историческим соперникам" — сказали в своем заявлении фанаты Фиорентины. И их вполне можно понять, пока критика не переходит в оскорбления серба на национальной почве. Не думаем, что Миленковичу, Настасичу и Терзичу сейчас приятно узнать, что для болельщиков за воротами они "сраные цыгане".

Вчера перестал молчать и президент Фиорентины Рокко Комиссо, наслушавшийся в свой адрес нелестных слов.

"Я не могу понять критику в свой адрес. Мы все делаем для Фиорентины и продажа Влаховича — одно из этих действий. Всем было очевидно, что Влахович давно имеет с кем-то договоренности, как оказалось — с Ювентусом.

На нашей последней встрече он даже не поздоровался. Мы провели переговоры в ноябре и тогда Душан и его агенты согласились продлить контракт, а спустя несколько дней попросили удвоить предложенную зарплату.

После этого сторона футболиста запросила 10% от будущего трансфера и эксклюзивное право вести переговоры. Я много раз летал в Англию, но после каждого визита Влахович давал отрицательный ответ.

Его агенты — лжецы. Сначала мы договорились о продлении контракта, затем о том, что он доиграет контракт у нас, а затем случилось то, что случилось".

Ну а теперь о футболе, а не брождении окоkо него.

Ведь Мората все еще не в Барсе. Кто будет играть?

С чисто футбольной точки зрения Влаховича ждет увлекательное путешествие. Последнее время серб не чувствовал ни малейшей конкуренции в составе "Виолы" (ведь не от обладателя "Золотой урны" Александра Кокорина она должна исходить, правда?) и даже приход Кшиштофа Пентека не способен был это изменить. Влахович в этом сезоне стал неким символом цветущих "фиалок" Винченцо Итальяно. Их самым благоухающим ароматом, если угодно.

Можно пафосно сказать, что дело не в 17-ти мячах в 21-й игре и не 33-х за календарный год, а это для Серии А — повторение рекорда Роналду. Но не в первую очередь все же в этом, ведь Влахович — прирожденный нападающий.

В Юве Душану предстоит банальная, но в то же время ответственная задача — давать команде голы. После ухода Роналду у туринцев откровенная беда с результативностью игроков центра атаки — в нынешнем сезоне Альваро Мората забил 5 мячей в 22-х матчах Серии А, Мойзе Кин — 3 в 17-ти. Различие с верхними цифрами Влаховича ощущаете? И это при разнице в классе между "зебрами" и "фиалками" — даже не самыми чемпионскими "зебрами" и самыми прелестными "фиалками".

Влахович, в отличие от Мораты — форвард практически без слабых мест. Серб отлично играет на втором этаже (да, при росте 190 см бывает иначе — снова отсылаем к Альваро), умеет открываться, имеет прекрасное голевое чутье, приличную скорость, технику, дриблинг, удар с левой ноги и даже исполняет стандарты. Все эти навыки часто позволяют Душану время от времени отходить назад и не теряться. Когда партнеры не доставляют сербу мяч "на блюдечке" — он создает для себя голевые моменты собственноручно… то есть ножно!

Пожалуй, единственным недостатком серба можно назвать игру правой ногой. Если он и заталкивает мяч в ворота "нерабочей" — то лишь в ситуациях, когда не забить попросту сложнее. Но с левой Влаховича это не должно стать проблемой.

Футбол Аллегри, как принято говорить, слишком прост и прагматичен. Макс — не тот алленаторе, который пусть даже в довольны молодые для тренереской работы 54 года будет меняться. Он заточен на результат, и игровые качества Влаховича ему нужны исключительно для этого, тогда как в скромной Фиорентине сербу могли отдельно поаплодировать за красивую игру. Импровизация в атаке в командах Аллегри — это лишь возможное средство достижения результата (как было в случае Роналду и как есть в случае Дибалы), но не самоцель.

Кстати, о Дибале. Эпопея с продлением контракта между аргентинцем и туринским клубом — тема отдельного материала, но очевидно, что как минимум полгода Паоло будет с Душаном неразрывно связан. Увидеть эту связку необычайно интересно, так как Дибала должен будет не только создавать для себя или для партнера, который в лучшем случае решит момент одним касанием (а зачастую — не решит, см. статистику Мораты и Кина выше), а и взаимодействовать с игроком, который умеет тянуть одеяло на себя.

А что "фиалки"?

Про трансфер Кшиштофа Пентека мы уже писали выше. Думается, поляк следил за новостями об уходе серба с большой надеждой, что сейчас он сможет вернуться на уровень своей игры в Краковии, Дженоа и первых матчей в Милане.

Однако многое планам Пентека может спутать (наш прогноз: спутает!) приезд во Флоренцию 23-летнего бразильца Артура Кабрала, ранее выступавшего за швейцарский Базель. С одной стороны — с одним боеспособным форвардом (северного соседа мы не считаем) оставаться смешно, с другой — поляк лучше всего раскрывается, как раз этой конкуренции не видя даже в самых дальних далях. Но и тут загвоздка: поляк — чистая "девятка", наконечник. Кшиштоф не способен дать на поле и половины того, что давал Душан.

За Кабралом уже едва не начали охотиться европейские топ-клубы, а об интересе Барселоны осенью писалось прямо. Его сильные стороны порой пересекаются с качествами Влаховича один в один (технический арсенал бразильца даже богаче), а вероятность реализации потенциала намекает на… еще один рейс Флоренция-Турин в ближайшем будущем. Хотя пока от бразильца — исключительно слова любви и преданности новому клубу… Да-да, необычайно искренние! А, и "влаховский" номер 9 на спине.

Кроме того, со следующего сезона в распоряжении Винченцо Итальяно может быть еще один латиноамериканский нападающий — 20-летний (в мае отпразднует свои 21) уругваец Агустин Альварес Мартинес из Пеняьроля, который из Монтевидео. Статистика форварда — 23 забитых мяча в сорока матчах завершившегося чемпионата Уругвая.

Характеристика игрока также полностью подходит под футбол Винченцо Итальяно. Альварес — это человек, который аналогично умеет создавать для себя моменты. И с футболистом условия 5-летнего контракта согласованы, а вот клубы до закрытия зимнего трансферного окна вопросы не закрыли.

Впрочем, деньги у Фиорентины теперь точно есть, а до лета нам всем надобно дожить. И Пентеку с такой конкуренцией — в первую очередь.

Глеб Скрипченко, Football.ua.