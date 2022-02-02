Италия

Стороны так и не пришли к соглашению о продлении контракта.

Судьба ивуарийского полузащитника итальянского Милана Франка Кессье долгое время оставалась под большим вопросом, так как футболист долгое время не мог договориться со своим клубом о продлении контракта, который завершается в конце текущего сезона.

25-летний исполнитель в данный момент получил небольшую передышку после вылета его национальной команды из 1/8 финала Кубка африканский наций-2022 по итогам матча против Египта (0:1), однако именно это серьезное потрясение в итоге подтолкнуло Кессье к судьбоносному решению.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Франк отказался от дальнейших переговоров с представителями "россонери" о совместном будущем, и теперь будет вынужден покинуть клуб в конце текущего футбольного года.

На данный момент, на счету Кессье 21 матч (5 голов, 1 голевой пас) за Милан в текущем сезоне.