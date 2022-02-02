Италия

Футболисты не продлят контракты с клубом.

Защитники Наполи Фаузи Гулам и Кевин Малькюи покинут клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

Футболисты не продлевают контракт с неаполитанцами, а значит уйдут на правах свободных агентов.

Гулам перешел в Наполи в 2014 году из Сент-Этьена. В текущем сезоне алжирец сыграл всего восемь матчей.

Что касается Малькюи, то он перебрался в клуб в 2018 году из Лилля. На его счету в этом сезоне пять матчей и один ассист.

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