Футболисты не продлят контракты с клубом.
Фаузи Гулам, Gettty images
02 февраля 2022, 09:28
Защитники Наполи Фаузи Гулам и Кевин Малькюи покинут клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Николо Скира.
Футболисты не продлевают контракт с неаполитанцами, а значит уйдут на правах свободных агентов.
Гулам перешел в Наполи в 2014 году из Сент-Этьена. В текущем сезоне алжирец сыграл всего восемь матчей.
Что касается Малькюи, то он перебрался в клуб в 2018 году из Лилля. На его счету в этом сезоне пять матчей и один ассист.
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