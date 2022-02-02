Италия

Футболист полгода провел вне футбольного поля.

Некогда считавшийся перспективным аргентинский нападающий Диего Перотти растерял свой потенциал после переезда в римскую Рому на постоянной основе в 2016 году.

Этот сезон 33-летний исполнитель и вовсе начинал без привязки к какому-либо клубу, так как завершил свои отношения с турецким Фенербахче после одного сезона выступлений в стамбульском коллективе.

В зимнее трансферное окно игрок заходил в статусе свободного агента, однако о желании его подписать долгое время не высказывался ни один из клубов.

Так продолжалось до тех пор, пока Салернитана не связалась с агентами Перотти, предложив тому заключить краткосрочную сделку до конца текущего футбольного года.

Отметим, что всего за время выступлений в Серии A Диего оформил 31 результативный удар и 28 голевых передач.