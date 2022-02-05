Италия

В Турине все еще нуждаются в конкуренции на позиции форварда.

Несмотря на дорогостоящее приобретение у Фиорентины нападающего Душана Влаховича, руководство туринского Ювентуса продолжает питать надежды относительно выкупа контракта испанского форварда Альваро Мораты у мадридского Атлетико.

По ходу зимнего трансферного окна неоднократно возникали слухи о том, что 29-летний исполнитель находится на пути в каталонскую Барселону, однако данный переход в итоге не состоялся, а покупка 22-летнего конкурента по позиции лишь ослабила роль Мораты в стане "зебр".

От Барселоны Атлетико сразу потребовал обязательство выкупа испанца по завершении кратковременной аренды. Данного условия нет в нынешнем контракте игрока с Ювентусом, поэтому туринский клуб старается найти любой доступный способ для сохранения игрока в клубе.

Единственное, что останавливает "Старую Синьору" — стоимость трансфера, которую запрашивает руководство "матрасников".

Ювентус хочет снизить цену Мораты с 35 млн евро до отметки в 20 млн, однако Атлетико на данном этапе переговоров не готов идти на подобные уступки.

В текущем сезоне Альваро забил восемь голов и отдал пять голевых передач за 29 сыгранных поединков.