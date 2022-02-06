Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Лацио в рамках поединка 24 тура чемпионата Италии отправился в гости к Фиорентине и добился победы.

Подопечные Маурицио Сарри отправили в ворота соперника три безответных мяча во второй половине игры.

Обзор матча:

Фиорентина — Лацио 0:3

Голы: Милинкович-Савич, 52, Иммобиле, 70, Бираги, 81 (автогол)

Фиорентина: Терраччано — Венути, Настасич, Миленкович, Бираги — Бонавентура (Иконе, 76), Данкан (Кастровилли, 59), Торрейра — Кальехон (Гонсалес, 59), Артур (Пьонтек, 76), Соттиль (Амрабат, 88).

Лацио: Стракоша — Лаццари (Хюсай, 69), Патрик, Лейва (Катальди, 59), Луис Фелипе, Марушич — Луис Альберто (Башич, 76), Милинкович-Савич — Дзакканьи, Педро (Фелипе Андерсон, 59), Иммобиле.

Предупреждения: Бонавентуре, Торрейра — Лейва, Педро, Лаццари, Патрик, Стракоша

Удаление: Торрейра, 85