Туринцы добились уверенной победы.
Ювентус - Верона, getty images
06 февраля 2022, 23:35
Ювентус в рамках поединка 24 тура чемпионата Италии принимал на своем поле Верону и добился уверенной победы.
Три очка туринцам принесли точные удары дебютантов команды — Душана Влаховича и Дениса Закарии.
Ювентус — Верона 2:0
Голы: Влахович, 13, Закария, 61
Ювентус: Щесны — Данило, Кьеллини (Ругани, 75), де Лигт, Де Шильо — Рабьо, Закария (Маккенни, 83), Артур — Мората (Кин, 83), Дибала (Куадрадо, 75), Влахович.
Верона: Монтипо — Депаоли, Чеккерини (Рецос, 72), Гюнтер, Казале (Шутало, 84), Лазович — Велозу (Бесса, 46), Тамез, Барак (Калинич, 72) — Илич (Прашелик, 84), Лазанья.
Предупреждения: Депаоли