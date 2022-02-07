Италия

Третья каденция уругвайского специалиста в клубе может получиться удачной.

Итальянская Брешия стремиться попасть в следующем сезоне обратно в Серию A, ради чего сейчас проводит ожесточенные баталии на вершине турнирной таблицы второго по рангу дивизиона страны.

Однако, стоило коллективу Филиппо Индзаги лишь на немного запнуться, сыграв трижды вничью за последние пять матчей, однако удержав при этом третью строчку и отставание в два очка от лидера, Лечче, как тут же руководство приняло решение об увольнении главного тренера.

Филиппо возглавил коллектив перед стартом текущего сезона, провел в его главе 22 поединка, добыв 1,77 очков в среднем за игру.

Несмотря на еще полтора года продолжительности контракта, президент Брешии Массимо Селлино предпочел не дожидаться исправления ситуации.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Индзаги достаточно быстро была найдена замена.

На помощь Брешии вновь готов прийти 47-летний уругвайский специалист Диего Лопес, у которого уже есть в активе две каденции в данном клубе, каждая из которых продлилась менее полугода, и при этом команда под руководством этого наставника демонстрировала менее качественные результаты.

В конце сезона-2019/20 наставник управлял коллективом в 16 матчах (0,63 очков в среднем), после чего начал сезон-2020/21 девятью матчами (1,22).