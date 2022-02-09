Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Кубка Италии.

Милан в рамках четвертьфинального поединка Кубка Италии сыграет на своем поле против Лацио.

Милан — Лацио

Среда, 9 февраля, 22:00. Стадион Джузеппе Меацца, Милан. Главный арбитр встречи — Симоне Соцца.

Милан подходит к матчу против Лацио после зрелищной победы над Интером в чемпионате Италии со счетом 2:1. Оливье Жиру выстрелил дуплетом под занавес встречи и принес три очка своей команде. Милан, очевидно, находится в отличном настроении и полон решимости пробиться в полуфинальную стадию.

Подопечные Стефано Пьоли на предыдущей стадии турнира играли против Дженоа тогда еще Андрея Шевченко и смогли дожать соперника лишь в дополнительное время, добыв итоговую победу со счетом 3:1. Конечно, у Милана есть некоторые кадровые проблемы — Ибрагимович и Кьяер, но, кажется, тренерский штаб может обойтись и без этих опытнейших игроков.

Лацио, в свою очередь, в минувшем матче чемпионата Италии играл против Фиорентины без Влаховича и добился победы со счетом 3:0. Маурицио Сарри был очень вдохновлен выступлением своей команды, о чем сказал на послематчевой пресс-конференции. Вероятно, тренер настроил механизм, а потому Лацио будет очень опасен.

Лацио на прошлой стадии турнира играл против неуступчивого Удинезе и добился минимальной победы.

Последний матч между этими командами состоялся в рамках третьего тура чемпионата Италии. Милан добился победы с комфортным счетом — 2:0 благодаря голам Леау и Ибрагимовича.

Отметим, что в последних пяти играх не было зафиксировано ничейный результатов — три победы на счету Милана и две — у Лацио.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Балло-Туре, Ибрагимович, Кьер

Под вопросом: Ребич — Акпа-Акпро, Ачерби