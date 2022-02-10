Италия

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В еще одном четвертьфинальном матче Кубка Италии Милан на своем поле уверенно обыграл Лацио со счетом 4:0.

Подопечные Стефано Пьоли отправили в ворота соперника три мяча еще в первой половине игры, практически сняв все вопросы.

Обзор матча:

Милан - Лацио 4:0

Голы: Леау, 24, Жиру, 41, 45+1, Кессье, 79.

Милан: Меньян — Калабрия (Томори, 77), Калулу, Романьоли, Эрнандес — Тонали (Беннасер, 46), Кессье — Жуниор Мессиас (Салемакерс, 61), Диас, Леау (Мальдини, 77) — Жиру (Ребич, 61).

Лацио: Рейна — Хюсай (Лаццари, 61), Луис Фелипе, Патрик, Марушич — Милинкович-Савич, Катальди (Лейва, 51), Башич (Луис Альберто, 51) — Андерсон (Педро, 51), Дзакканьи, Иммобиле (Морро, 68).

Предупреждения: Тонали — Луис Фелипе.