Италия

Вскоре "россонери" объявят о продлении контракта с французским фулбеком.

Крайний защитник Милана Тео Эрнандес около года назад мог оказаться в чемпионате Франции, где в его услугах был заинтересован Пари Сен-Жермен. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, несмотря на предметную заинтересованность со стороны парижского гранда, 24-летний француз предпочел остаться в стане "россонери", тогда как ПСЖ подписал 19-летнего Нуну Мендеша из лиссабонского Спортинга.

Спустя год позиция Тео Эрнандеса не изменилась — вскоре он должен подписать с Миланом новое соглашение, которое будет рассчитано на следующие пять лет. Стороны уже согласовали все детали будущей сделки.

Что касается ПСЖ, то в парижском клубе больше не заинтересованы в Тео, поскольку там полностью довольны прогрессом Нуну Мендеша.

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