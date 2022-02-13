Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Дженоа в поединке 25 тура итальянской Серии А на своем поле расписала мировую с Салернитаной (1:1).

Счет в матче был открыт во второй половине первого тайма, когда на 32 минуте Дестро вывел "грифонов" вперед. Однако перед самым перерывом гости отыгрались усилиями Бонаццоли.

Обзор матча:

Дженоа — Салернитана 1:1

Голы: Дестро, 32 — Бонаццоли, 45+1.

Дженоа: Сиригу — Хефти, Максимович, Ванхусден, Васкес (Камбиассо, 58) — Стураро, Бадель (Пикколи, 80) — Йебоа (Гюдмюндссон, 67), Портанова (Ровелла, 58), Экубан — Дестро (Мелегони, 67).

Салернитана: Сепе — Маццокки, Дрэгушин, Фасио, Раньери — Кулибали, Радованович (Кастанос, 74), Эдерсон (Перотти, 62) — Верди (Дзортя, 82), Джурич (Микаэл, 82), Бонаццоли (Рибери, 74).

Предупреждения: Стураро, Бадель, Ровелла — Маццокки, Дрэгушин.