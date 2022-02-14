Италия

37-летний голкипер близок к подписанию нового соглашения со своим клубом.

Опытный вратарь Самир Ханданович вскоре может связать свое будущее с Интером. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 37-летний словенец, контракт которого с "нерадзурри" истекает летом 2022 года, готов остаться в своем нынешнем клубе еще на один сезон.

Утверждается, что ради продления контракта с Интером Ханданович готов пойти на снижение своей заработной платы.

Его агент, Фали Рамадани, ведет переговоры с миланским клубом и работает над завершением сделки.

В текущем сезоне Самир Ханданович сыграл 32 поединка во всех турнирах, в которых он пропустил 26 голов и 13 матчей провел "на ноль".

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.